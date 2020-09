Calciomercato Inter, Kante ha detto sì | Doppio colpo dal Chelsea

L’Inter ha fissato l’ennesimo obiettivo di mercato: Kante del Chelsea è una delle prime scelte per il centrocampo di Conte. Possibile sacrificio!

Saranno ancora settimane molto intense in casa Inter con l’obiettivo dei nerazzurri di puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione. La società milanese avrebbe messo nel mirino il centrocampista francese del Chelsea Kante, pronto all’addio ai Blues.

Calciomercato Inter, Conte vuole Kante: due giocatori nel mirino

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la valutazione del giocatore francese si aggira intorno ai 50 milioni di euro, una cifra considerata alta. E così l’Inter dovrebbe mettere a segno cessioni importanti con Brozovic, che piace molto al Monaco. Gli altri nerazzurri, pronti all’addio, invece, potrebbero essere Skriniar ed Eriksen, che sarebbero ormai da tempo entrambi nel mirino delle big d’Europa.

L’obiettivo dell’Inter sarebbe quello di accumulare un buon bottino da reinvestire poi sul mercato per arrivare a Kante. Conte lo conosce bene dopo l’esperienza condivisa a Londra e così si punterà tutto sul francese per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Infine, nelle ultime ore la società nerazzurra è tornata alla carica per l’esterno spagnolo, Marcos Alonso, pronto a lasciare il Chelsea. L’ex Fiorentina sarebbe anche propenso di tornare in Serie A diventando protagonista sotto il tecnico leccese.

L’Inter continua a lavorare sul campo e non solo: possibile una completa rivoluzione a centrocampo.

