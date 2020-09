La Juventus, in vista della prima giornata di Serie A contro la Sampdoria, ci riprova con la Regione Piemonte: chiesta la riapertura dello stadio

I club campione d’Italia non demorde sulla possibilità di riaccogliere i propri tifosi allo stadio. Dopo il tentativo di settimana scorsa, in cui la Juventus ha lavorato fianco a fianco con la Regione Piemonte alla redazione di un protocollo di sicurezza per consentire l’apertura dell’Allianz Stadium’, i bianconeri ci riprovano. L’obiettivo della ‘Vecchia Signora’ è quello di avere i tifosi per la prima gara di Serie A contro la Sampdoria.

Serie A, secondo tentativo della Juventus | Chiesta la riapertura dello Stadium

Come rivelato da ‘Sky Sport’, la Juventus ha presentato una nuova richiesta alla Regione Piemonte per la riapertura dell’Allianz Stadium’. In questo caso, i bianconeri si sarebbero poggiati sull’ultimo DPCM che consente alle manifestazioni sportive un limite di 1000 spettatori. La Juventus, infatti, avrebbe chiesto la possibilità di aprire lo ‘Stadium’ con la capienza limitata a sole 1000 persone. La Regione Piemonte starebbe valutando la proposta della società torinese in queste ore e potrebbe dare a breve una risposta definitiva.

RM

