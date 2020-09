Inter, Lukaku contro Fifa 21: “Sbagliano apposta i valori”

Romelu Lukaku sbotta sui social contro Fifa 21, il celebre videogioco sul calcio. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter: “Sbagliano i valori apposta”

Molto spesso i videogiochi sono dei fedeli compagni di avventura anche per i calciatori, specialmente quando in ritiro per più giorni. Giocare alla ‘Playstation’, infatti, è un passatempo molto comune per i campioni, un modo per scaricare anche la tensione prima di partite importanti. Nella giornata di oggi, Romelu Lukaku ha attaccato il celebre videogame ‘FIFA 21’, per le modalità con cui scelgono le valutazioni dei calciatori.

Inter, sfogo social di Lukaku | Attacco a ‘Fifa 21’

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha sbottato sul proprio profilo ‘Twitter’ contro i programmatori di ‘Fifa 21’. “Siamo onesti, Fifa rovina i valori così noi giocatori ci lamentiamo e gli facciamo pubblicità. Non ci sto. So cosa faccio”. Il bomber belga, probabilmente, si riferisce al fatto che anche nella prossima stagione avrà una valutazione di 85. La stessa dell’anno scorso, nonostante i 23 gol in Serie A: in questo modo, Lukaku sarà ancora al decimo posto nella classifica di giocatori del campionato italiano.

