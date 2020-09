Il Napoli sembra avere nel mirino un calciatore che ha già militato in Serie A, precisamente al Milan.

Il Napoli è alla continua ricerca di un sostituto di José Maria Callejon. Gli esterni d’attacco nel mirino sono tanti, ma nelle ultime ore si è fatto più caldo un ex Milan che attualmente milita nel Watford. Si tratta di Gerard Deulofeu, che potrebbe tornare in Serie A e vestire proprio la maglia dei partenopei.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juventus, baby occasione dalla Germania | Il punto

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Perisic più cash | La chiave per il super colpo

Napoli, Deulofeu per l’attacco: la conferma dell’agente

Stando a quanto riferito da ‘Tuttosport’ nell’edizione odierna, è Gerard Deulofeu il nome per l’attacco del Napoli. Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Pozzo è ottimo, il che favorirebbe un affare in prestito. La conferma è arrivata anche da Albert Batines, agente di Deulofeu, ai microfoni di Calciomercato.it: “Sì, Napoli è una possibilità per Deulofeu. Gli piacerebbe molto tornare in Italia e vestire l’azzurro“.

C’è dunque l’apertura da parte del giocatore, attualmente al Watford -club retrocesso in Championship– e desideroso di ritornare in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, alternativa a Kante dal Chelsea | Ipotesi scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ”rottura Conte-Marotta” | Allegri alla finestra