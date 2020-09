Calciomercato, svolta clamorosa | Ecco dove giocherà Milik

Arkadiusz Milik è da tempo nel mirino di Roma e Juventus: spunta una pista clamorosa per il futuro del bomber polacco

Continua ad infittirsi l’intrigo riguardante il futuro di Arek Milik. L’attaccante sembrerebbe ormai fuori dal progetto del club di De Laurentiis con Juventus prima e Roma poi che, a questo punto, rischierebbero la beffa. Il top club a caccia di un bomber di peso per il calciomercato estivo: il polacco può salutare la Serie A.

Calciomercato, Juventus e Roma beffate: addio Milik

Ci aveva provato la Juventus che ha poi deciso di virare su Dzeko. E’ stato il turno della Roma ma l’incastro con il Napoli si è dimostrato di difficile concretizzazione. Adesso, Arek Milik, potrebbe sbarcare in Premier League. A riportare l’indiscrezione è ‘Sportmediaset’ che sottolinea come il Tottenham potrebbe farsi avanti per l’ex centravanti dell’Ajax, in scadenza nel 2021 con il Napoli.

“Voglio un attaccante ed il club sa che la squadra ne ha bisogno”, ha dichiarato Mourinho che di fatto aperto ad un colpo di spessore lì davanti. Con Kane e Son che non hanno dato grosse garanzie dal punto di vista fisico, Arek Milik potrebbe essere l’ideale per il club inglese.

Juventus ma soprattutto Roma verso la beffa: Milik, non convocato da Gattuso per la sfida con il Pescara, può approdare in Premier League.

