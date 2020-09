Calciomercato Juventus, obiettivo Morata | La decisione dell’Atletico

La Juventus continua la caccia al suo bomber e nel mirino ci sarebbe anche Alvaro Morata. C’è la decisione definitiva dell’Atletico Madrid

Sono giornate importanti per la Juventus, che lavora sul calciomercato in vista della nuova stagione e ha bisogno di rinforzi entro tre settimane per provare a crescere dopo un’annata nel complesso negativa. I bianconeri si sono laureati campioni d’Italia ma hanno fallito nelle altre tre competizioni.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid abbandona la pista Suarez ma blinda Morata

A pesare sul bilancio della stagione è sicuramente il rendimento pessimo in Champions League, per questo ora i bianconeri hanno bisogno di acquisti notevoli per provare ad essere nuovamente competitivi in Europa. La priorità ora sembrerebbe l’acquisto di un nuovo bomber.

Il nome caldo è quello di Luis Suarez che sembra essere in partenza da Barcellona. Su di lui era spuntata la concorrenza dell’Atletico Madrid ma sembrerebbero esserci buone notizie. Secondo OndaCero, i Colchoneros non sarebbero interessati al ‘Pistolero’ ma a loro volta non lasceranno partire Alvaro Morata, altro obiettivo dei bianconeri.

Se fosse confermato, dunque, sfumerebbe in anticipo la pista riguardante il ritorno del bomber spagnolo verso Torino.

