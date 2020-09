Calciomercato Juventus, “scelta mercenaria” | Che attacco a Khedira!

Non è un momento facile per la Juventus che è impegnata con le cessioni. Khedira verso la permanenza, arriva l’attacco verso il tedesco!

Non è un calciomercato semplice per la Juventus, che sta lavorando da ormai più di un mese sia per le entrate che per le uscite ma non mancano le difficoltà. I bianconeri sono pronti a salutare Gonzalo Higuain mentre non si riesce a trovare un modo per cedere Sami Khedira.

Calciomercato Juventus, che attacco a Khedira: “Si sente pronto ma si è fermato 341 giorni negli ultimi 2 anni”

La firma di Tuttosport Tony Damascelli, che ha definito la scelta del tedesco “mercenaria“. Queste le sue dichiarazioni: “Sami Khedira ha 33 anni come Cristo ed è un professionista di assoluto livello. I titoli vinti gli hanno garantito a settembre del 2018 il prolungamento del contratto fino a giugno prossimo in cambio di sei milioni e mezzo di euro. Nelle ultime due stagioni però è stato presente rispettivamente 17 e 18 volte e si è fermato per infotuni vari 341 giorni”.

“Khedira potrebbe comprendere che la carriera sia compromessa così come il rapporto con la Juventus, ma così non è. Rifiuta qualunque transazione, patto, compromesso, offerta, liquidazione, indennizzo. È sicuro dei propri muscoli e si sente pronto fisicamente, come se quel bollettino da ASL sia una fake news, una bugia dei giornalisti”.

Ingaggio pesante: “E così la Juventus non può liberarsi di quei 13 milioni abbondanti, lordi, di salario al quale non corrispondono le prestazioni dell’atleta”.

