Attaccante per la prossima stagione ancora da trovare in casa Juventus, mentre spunta una nuova idea: mirino sul bomber che piace all’Inter

Manca poco più di una settimana all’inizio della nuova stagione di Serie A e la Juventus è ancora alla ricerca di nuovo attaccante per la fase offensiva. Mentre crescono i dubbi su Luis Suarez, i bianconeri iniziano a pensare ad un nuovo bomber che piacerebbe anche all’Inter.

Calciomercato Juventus, nuova idea Giroud: sfida all’Inter

In casa Juventus continua il caos legato agli attaccanti. Dopo aver detto addio a Gonzalo Higuain, i bianconeri necessitano di un nuovo bomber da inserire nella fase offensiva. Il nome più caldo continua ad essere quello di Luis Suarez, anche se i problemi legati al passaporto ed al ginocchio dell’uruguaiano iniziano a destare qualche dubbio. Per quanto riguarda Edin Dzeko invece, la Roma lo libererà solo dopo aver preso dal Napoli Arkadiusz Milik, ma la trattativa ha subito un brusco stop al momento. Ancora viva la pista per il ritorno di Morata, ma sempre difficile. Così i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un nuovo bomber.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Juventus starebbe pensando ad Olivier Giroud. Il bomber del Chelsea piace molto anche all’Inter e potrebbe lasciare i ‘blues’ per circa 5 milioni di euro. Anche l’ingaggio percepito dal francese, 4.5 milioni di euro, non sarebbe un ostacolo. Sfida dunque ai nerazzurri per il bomber del Chelsea, che per ora sarebbe solo un ipotesi.

