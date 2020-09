Il futuro di Edinson Cavani continua ad essere incerto, ma la pista che porta alla Juventus ancora non è chiusa: ecco la situazione attuale del bomber

La Juventus lavora per assicurarsi un nuovo bomber per la prossima stagione. Tra i tanti nomi di valore che sono stati accostati ai bianconeri, ci sarebbe anche quello di Edinson Cavani. La pista che porta al ‘matador’ sarebbe ancora viva.

Calciomercato Juventus, obiettivo Cavani: può ancora arrivare in Italia

Caos attaccanti per la Juventus. Sono tanti i nomi accostati ai bianconeri per affiancare Cristiano Ronaldo nella prossima stagione, ma ad una settimana dall’inizio della nuova stagione di Serie A il nuovo bomber ancora non è arrivato. Tra le tante piste percorse dalla società juventina c’è anche quella di Edinson Cavani, attaccante liberatosi a parametro zero dal PSG.

Secondo quanto riportato da ‘El Desmarque’, le alte richieste economiche del calciatore, circa 10 milioni di euro a stagione, lo anno portato ad essere ancora senza squadra ed a far saltare il trasferimento al Benfica. Per questo motivo, con i maggiori campionati d’Europa pronti a ripartire, il ‘matador’ potrebbe pensare a diminuire le sue pretese. In questo caso anche la Juventus potrebbe tornare a farsi sotto per l’acquisto del bomber, anche se ci sarebbe sempre da superare la forte concorrenza dell’Atletico Madrid.

