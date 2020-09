Calciomercato Juventus, salta tutto | Scambio rifiutato

Poteva profilarsi uno scambio di mercato in casa Juventus, ma le parti in causa non erano convinte dell’affare.

La Juventus è sempre alla ricerca di nuovi rinforzi per consegnare ad Andrea Pirlo una squadra valida, soprattutto per la prossima Champions League. Dalla difesa al centrocampo, passando per l’attacco: il club bianconero è attivo a 360° sul mercato e avrebbe potuto concludere uno scambio per rinforzare la fascia destra, ma un rifiuto sembra aver fatto saltare definitivamente la trattativa.

Juventus, lo scambio per Bellerin non s’ha da fare

Hector Bellerin aveva dato il suo consenso al trasferimento alla Juventus. Il terzino destro è uno degli obiettivi del club bianconero, che aveva avviato una trattativa con l’Arsenal per il suo acquisto. Nello specifico, era stato proposto uno scambio con Adrien Rabiot -che non rientra nei piani di Andrea Pirlo– che sarebbe dovuto approdare ai Gunners.

Il club inglese ha rifiutato lo scambio con Rabiot e lo stesso centrocampista francese non sarebbe convinto della destinazione. Una trattativa che ora appare molto complicata, nonostante Bellerin abbia dato il suo ‘sì’ alla Juventus.

