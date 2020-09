Calciomercato Inter, addio Eriksen | Scambio con il Real Madrid!

La posizione di Eriksen è tutt’altro che definita nella rosa dell’Inter. Antonio Conte non lo vedrebbe come un calciatore chiave su cui fare affidamento per la prossima stagione e i nerazzurri potrebbero effettuare uno scambio con il Real Madrid.

C’è ancora incertezza sul futuro di Christian Eriksen. Il danese non si è imposto come un titolare imprescindibile da quando è arrivato -lo scorso gennaio- e l’Inter potrebbe decidere di cederlo. Antonio Conte ha diverse priorità, come quella di un nuovo centrocampista con le caratteristiche di Arturo Vidal e, perché no, un altro calciatore sulla fascia per il suo 3-5-2, nonostante l’ufficialità dell’arrivo di Kolarov dalla Roma. Ecco perché i nerazzurri potrebbero cedere il giocatore e imbastire una trattativa di scambio con il Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Morata | La decisione dell’Atletico

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, idea Marcelo | Contatti con l’entourage

Inter, scambio Eriksen-Reguilon con il Real Madrid

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, l’Inter avrebbe offerto Eriksen al Real Madrid in cambio di Sergio Reguilon. A Conte farebbe comodo un ulteriore esterno sinistro con spiccate qualità offensive e ritiene il danese sacrificabile sotto questo punto di vista. Il club nerazzurro avrebbe proposto uno scambio alla pari, a titolo definitivo. Tuttavia, Florentino Perez ritiene che il terzino -la scorsa stagione al Siviglia-, debba indossare la maglia blanca per almeno una o due stagioni. Una trattativa da valutare, perché la controproposta delle Merengues è stata quella di uno scambio di prestiti biennali, in modo tale da tenere ‘sotto controllo’ Reguilon.

Conte sarebbe d’accordo, per lui l’obiettivo principale è rinforzare gli esterni e sullo spagnolo c’è forte anche il Manchester United, pronto ad avanzare un’offerta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea in attacco | Inter beffata

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, allarme Suarez | Il ginocchio preoccupa