Calciomercato Roma, addio Florenzi | Va in Ligue 1

Alessandro Florenzi è vicino a lasciare la Roma. L’esterno giallorosso non rientra più nei piani di Fonseca e dunque dopo il prestito al Valencia sei mesi fa, potrebbe continuare la sua carriera altrove.

Alessandro Florenzi aveva lasciato la Roma nel gennaio scorso per trovare più spazio in vista di Euro 2020. Approdato al Valencia in prestito, attualmente l’esterno è ritornato a Roma, ma ancora per poco: Florenzi, infatti, sembra vicinissimo al trasferimento al Paris Saint-Germain.

Roma, Florenzi vicino al PSG

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, sta per concretizzarsi il trasferimento di Alessandro Florenzi al Paris Saint-Germain. Il club parigino ha trovato l’accordo con la Roma e l’esterno andrà a rinforzare il posto a destra lasciato libero da Meunier, liberatosi a parametro zero e approdato al Borussia Dortmund durante l’estate.

Restano da sistemare solo pochi dettagli, ma l’operazione si concluderà in prestito con diritto di riscatto. Florenzi ha ricevuto la fiducia di Leonardo e questa stagione potrà mettersi in mostra in vista dell’Europeo dell’anno prossimo. La partenza per Parigi è prevista già per stasera, poi le visite mediche e la firma sul contratto.

