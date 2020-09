Calciomercato, rifiutati 35 milioni | Milan ancora in corsa

Il Milan non si accontenta di Tonali e a centrocampo mette gli occhi su un altro giocatore: intanto, il club ha rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro

Fra i club più scatenati sul mercato, in Italia, c’è sicuramente il Milan. I rossoneri, oltre al rinnovo di Ibrahimovic, hanno portato agli ordini di Stefano Pioli anche prospetti come Brahim Diaz e Sandro Tonali. I dirigenti meneghini, però, non sembrano accontentarsi di quanto fatto fino ad ora e vorrebbero mettere le mani su un altro centrocampista. Per l’ultimo posto nella mediana rossonera, dopo la suggestione Bakayoko, sembra essere in vantaggio Boubakary Soumaré. Nella giornata di oggi, il Lille ha rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro: le ultime.

Calciomercato Milan, Newcastle su Soumaré | Rifiutati 35 milioni!

Il profilo che sembra intrigare maggiormente la dirigenza del Milan per il centrocampo è quello di Boubakary Soumaré. Il francese classe ’99 del Lille è dotato di grande forza fisica, ma sa disimpegnarsi bene anche palla al piede. Stefano Pioli, infatti, cerca un profilo di questo tipo: uno che spacchi la partita con il proprio atletismo. Ad essere intrigati da Soumaré, però, non ci sarebbero solamente i rossoneri.

Come rivelato da ‘Sky Sport’, il Lille nella giornata di oggi avrebbe rifiutato un’offerta complessiva da 35 milioni di euro da parte del Newcastle. Il club inglese aveva provato ad acquisire subito a titolo definitivo il centrocampista francese. Il Milan, invece, opterebbe per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il rischio per i rossoneri potrebbe essere che gli inglesi alzino ancora di più la posta in gioco, tanto da far vacillare il Lille. In quel caso, il club meneghino non potrebbe riuscire a pareggiare l’offerta.

È agguerrita la concorrenza per Soumaré: oltre al Milan, ci sarebbe il Newcastle, che avrebbe offerto ben 35 milioni di euro. Rifiutati dal Lille, per il momento.

