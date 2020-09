Calciomercato, niente Milan per lui | Il portiere va al Monaco!

Calciomercato Milan, niente maglia rossonera per Vito Mannone: l’ex portiere di Arsenal e Reading è diretto verso il Monaco

Dopo una carriera trascorsa Oltremanica, Vito Mannone è pronto a ripartire dalla Ligue 1. Come rivelato dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’ex portiere di Arsenal e Reading è diretto verso il Monaco, pronto a tesserarlo dagli svincolati per aggiudicarsi un secondo portiere nelle proprie rotazioni. Un nome in meno per il Milan, che aveva considerato anche il profilo di Vito Mannone come vice-Donnarumma, salvo poi virare con decisione su quello di Tatarusanu. Niente ritorno in Italia per il portiere classe 1988, dunque: i tifosi del Principato sono pronti ad attenderlo, in vista della sua nuova avventura.

