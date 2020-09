Calciomercato Juventus, clamoroso Suarez | Ha una destinazione preferita

Dalla Spagna rivelano come Suarez, in caso di addio al Barcellona, abbia una destinazione preferita e non sarebbe la Juventus: la scelta dell’uruguaiano

Prosegue la telenovela legata a Luis Suarez, obiettivo primario della Juventus per l’attacco. Dopo l’accelerata del club bianconero, che ha fretta di portare un centravanti agli ordini di Andrea Pirlo, sembra esserci stato un cambio di passo. Il ‘Pistolero’, infatti, avrebbe espresso dei dubbi sulla destinazione piemontese e si sarebbe preso del tempo per riflettere. I pensieri di Suarez sembrano essere legati alle modalità dell’addio con il Barcellona e sulla sua prossima destinazione. Dalla Spagna, infatti, rivelano come l’uruguaiano avrebbe un squadra preferita in cui andare in caso di addio ai blaugrana.

Calciomercato Juventus, Suarez a sorpresa | Preferisce l’Atletico Madrid!

Secondo quanto rivelato da ‘Cuatro.com’, Luis Suarez in caso di partenza da Barcellona preferirebbe raggiungere l’Atletico Madrid rispetto che la Juventus. Un trasferimento ai ‘Colchoneros’ permetterebbe all’uruguaiano di non lasciare la Spagna, dove ormai anche la famiglia si è consolidata. Inoltre, l’attaccante conosce a meraviglia la Liga e ha dimostrato di potersi esprimere al meglio nel contesto iberico. Per queste ragioni, il ‘Pistolero’ darebbe la priorità al ‘Cholo’ Simeone in caso di addio.

La Juventus, quindi, potrebbe trovarsi a fronteggiare su più tavoli l’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’, infatti, sono anche la principale alternativa per Edinson Cavani e fra le proprie fila vantano anche Alvaro Morata, altro profilo gradito a Torino. Il prossimo numero ‘9’ bianconero, perciò, rischia di passare per forza da un intreccio di mercato con Simeone. Suarez, dal canto suo, avrebbe già fatto la sua scelta.

