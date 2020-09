Calciomercato Juventus, offerta per Morata! Cifre e dettagli

La Juventus è alla costante ricerca di un attaccante e lo avrebbe individuato in Alvaro Morata. L’operazione è molto complessa, ma è già stata recapitata all’Atletico Madrid una prima offerta

Gonzalo Higuain lascerà a breve la Juventus, che dovrà cautelarsi acquistando un nuovo compagno di reparto per Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il nome di Suarez circola insistentemente negli ultimi giorni, ma anche Alvaro Morata è un serio candidato per l’attacco. Si tratterebbe di un ritorno in bianconero: infatti, l’attaccante spagnolo fu riacquistato dal Real Madrid, che fece valere il diritto di ‘recompra’. Oggi Morata gioca nell’altra squadra di Madrid, l’Atletico, e potrebbe ritornare a vestire la maglia della Juve.

Juventus, offerta all’Atletico Madrid per Morata

Secondo quanto riferito da ‘Marca.com‘, l’Atletico Madrid ha ricevuto un’offerta da 50 milioni di euro dalla Juventus per Alvaro Morata. Una cifra che i Colchoneros hanno subito bocciato. Morata è stato acquistato per 55 milioni e l’Atletico per privarsi del centravanti ne chiede almeno 150. Una cifra completamente fuori mercato, soprattutto nel mezzo della crisi dovuta al coronavirus. Ma c’è un piccolo giallo perché stando al portale iberico ‘Don Balon’, oltre ai 50 milioni, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe messo sul piatto anche il cartellino di Douglas Costa.

Nonostante Morata abbia espresso il proprio gradimento nel tornare a Torino -dove tra l’altro ha giocato col neo-tecnico Andrea Pirlo-, dalla Spagna riferiscono che se la Juve non offrirà 150 milioni, l’attaccante resterà all’Atletico Madrid.

