A pochi giorni dall’inizio del campionato, la Juventus prosegue la ricerca del top player in attacco. Oltre a Suarez, i bianconeri tentano l’approccio per il bomber dell’Arsenal.

La Juventus di Andrea Pirlo è pronta ad affrontare l’intensa stagione che la vedrà ancora una volta in lizza per tutti gli obiettivi, in Italia e in Europa. Tra colpi d’esperienza e giovani promettenti, la squadra bianconera è da considerare quasi al completo. Unico neo del mercato attuale, il ritardo nell’arrivo del top player in attacco.

Con l’obiettivo Dzeko compromesso per via dell’infortunio di Zaniolo, e la lentezza nella trattativa per Luis Suarez, la Juventus continua a sondare una terza opzione per il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, tentativo per Lacazette. Offerti all’Arsenal scambio più cash per il bomber francese

Tra i due litiganti, il terzo gode. Forse. Potrebbe infatti profilarsi un clamoroso scenario per l’attacco della Juventus. Impegnata anche sul fronte uscite, la dirigenza bianconera sta studiando eventuali operazioni per coinvolgere i numerosi esuberi.

Indiscrezioni dell’ultim’ora, confermano l’interesse della Juventus per Alexandre Lacazette, attaccante dell’Arsenal. La punta dei Gunners, in scadenza nel 2022 con i londinesi, non appare molto convinto di proseguire la sua avventura in Premier League. Per cederlo gli inglesi chiedono non meno di 40 milioni di euro.

Per il bomber francese la Juventus è pronta a presentare ad imbastire un’operazione di mercato che vede coinvolto anche un giocatore della rosa bianconera. Per Lacazette, la Juve è pronta ad offrire in cambio l’esterno brasiliano Danilo, oltre ad un conguaglio cash da oltre 18 milioni di euro in favore dell’Arsenal. La dirigenza dei Gunners sta valutando l’ipotesi proposta dalla Juventus, ed è pronta a consultarsi con il tecnico degli inglesi, Mikel Arteta.

