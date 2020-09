L’Inter di Conte insiste per chiudere un altro colpo sulla fascia. La pedina di scambio per arrivare all’obiettivo, sarà Christian Eriksen.

In attesa di Vidal, l’Inter continua la ricerca di giocatori funzionali al gioco di Antonio Conte. Il tecnico leccese, ha espressamente richiesto un altro esterno sinistro, capace di garantire lo stesso rendimento di Hakimi sulla destra.

Per arrivare agli obiettivi individuati, la dirigenza nerazzurra è pronta a mettere sul piatto il cartellino di Christian Eriksen, ormai fuori dai piani tattici di Conte.

Calciomercato Inter, obiettivo Reguilón. Per l’esterno, nerazzurri pronti allo scambio con Eriksen

Nonostante l’investimento fatto nello scorso mercato invernale, il nazionale danese non è mai riuscito a scalare posizioni nelle gerarchie di Conte, finendo spesso rilegato in panchina. Tra lo stupore generale dunque, l’Inter è pronto a sacrificare il talento ex Tottenham già in questa finestra di calciomercato.

Oltre ad Emerson Palmieri del Chelsea, il grande obiettivo dell’Inter per la fascia sinistra resta Sergio Reguilón, di proprietà del Real Madrid.

L’idea dell’ultima ora in casa Inter sarebbe quella di tentare l’affondo per il mancino classe ’96, offrendo ai ‘galacticos’ il cartellino di Eriksen. Valutato 50 milioni dai nerazzurri, l’Inter chiederebbe per Eriksen un conguaglio di circa 25 milioni di euro ai Campioni di Spagna, ovvero il prezzo del cartellino di Reguilón.

Dietro a Mendy e Marcelo nelle gerarchie di Zidane, il club di Florentino Perez potrebbe aprire allo scambio con l’Inter, considerando inoltre il grande apprezzamento di Zizou nei confronti di Eriksen.

