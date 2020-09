Calciomercato Inter, Kante costa troppo | Alternativa in Premier

Calciomercato Inter, dall’Inghilterra assicurano: Kante costa troppo, ma i nerazzurri avrebbero già individuato l’alternativa

Dopo aver messo a segno il colpo Kolarov, l’Inter continua a lavorare febbrilmente sul mercato, alla ricerca di un centrocampista capace di innalzare il livello medio della rosa. Kante resta uno dei sogni bagnati di mister Antonio Conte, ma i costi di un’eventuale operazione rischiano di essere troppo alti per il portafoglio dei nerazzurri. Così, dall’Inghilterra rivelano: l’Inter avrebbe già individuato l’alternativa al centrocampista del Chelsea, virando sul profilo di Jean Michel Seri.

Calciomercato Inter, Seri l’alternativa a Kante: i dettagli

Stando a quanto riportato dai colleghi di ‘Sky Sports’, il centrocampista di proprietà del Fulham sarebbe uno dei nomi più monitorati dall’Inter, come piano B a N’Golo Kante. D’altronde, i costi dell’operazione Seri sarebbero quasi dimezzati, considerando che il calciatore è in uscita dal club londinese, dopo essere rientrato dall’esperienza in prestito al Galatasaray. Tecnicamente e fisicamente paragonabile a Kante, Seri è stato spesso seguito ed accostato ad alcuni dei principali top club europei: in seguito al suo exploit con il Nizza, il Barcellona aveva pubblicamente mostrato interesse nei suoi confronti, salvo poi abbandonarlo dopo mesi di seduzione. Anche Napoli e Milan hanno mostrato interesse, ma la parabola del classe ’91 non è mai stata tale da risollevare la sua carriera, dopo il passo indietro compiuto con il Fulham.

Ad ogni modo, l’Inter continua a lavorare sull’identikit tracciato da Antonio Conte, restando alla finestra per Kante, nella speranza di un’apertura totale del Chelsea all’ipotesi di prestito.

