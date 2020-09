La Juventus e il CFO Paratici non perdono di vista Paredes del PSG per il centrocampo. I bianconeri puntano ad uno scambio con Ramsey

Arthur e McKennie non bastano ad Andrea Pirlo per la sua Juventus. Il club bianconero è adesso concentrato per consegnare al neo-allenatore un centravanti di livello internazionale per sostituire Higuain, senza dimenticare però un nuovo innesto in mezzo per completare la mediana della ‘Vecchia Signora’. Il sogno dei campioni d’Italia si chiama Aouar, ma una possibile trattativa con il Lione resta complicata considerando le richieste dell’Olympique.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo e addio: il piano per Dybala

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Verratti libera un top | Occasione per Paratici

Juventus, nuovo assalto a Paredes: Ramsey sul piatto

Il baby francese ha una valutazione non inferiore ai 50 milioni di euro, mentre il Sassuolo ne chiede 35 per Locatelli senza l’inserimento di contropartite. Anche l’assalto al talento ex Milan presenta quindi delle difficoltà, con la dirigenza della Continassa che a questo punto potrebbe accelerare le operazioni per tentare di portare alla corte di Pirlo Leandro Paredes. Il profilo del centrocampista argentino è sempre attuale sull’agenda del CFO Paratici, che a più riprese nelle ultime sessioni di mercato ha cercato di portarlo sotto la Mole. L’ex Roma ed Empoli è un giocatore importante ma non incedibile per il Paris Saint-Germain, che per un’offerta allettante potrebbe aprire ad una sua cessione. La Juve per arrivare a Paredes potrebbe valutare l’inserimento nella trattativa col PSG di Aaron Ramsey, in uscita dalla Continassa.

I campioni d’Italia punterebbero ad uno scambio alla pari, soluzione però che non troverebbe l’apertura dei parigini. Il Dt Leonardo valuta diversamente i cartellini dei due giocatori, con il Paris Saint-Germain che chiederebbe pure un assegno cash da 8-10 milioni per trattare la cessione di Paredes.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente accordo con Donnarumma | Juventus alla finestra

G.M.