Calciomercato Roma, scambio in Premier | Juventus e Napoli beffate

In casa Roma prende piede un possibile scambio con un club di Premier League: qualora andasse in porto Juventus e Napoli vedrebbero sfumare due obiettivi

Dopo lo stallo iniziale, la Roma inizia spingere sul mercato per trovare rinforzi alla squadra di Fonseca. Si pensa ad uno scambio in Premier League. Juventus e Napoli rimarrebbero a bocca asciutta per colpa dei giallorossi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, nuova offerta a Cavani | Cifre e dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, proposta shock dalla Liga | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, proposta shock dalla Liga | I dettagli

Calciomercato Roma, scambio Under-Bellerin: sfumano gli obiettivi di Juventus e Napoli

La Roma fino ad ora ha visto solo cessioni nel proprio mercato, ma ora si prova a recuperare. Tra gli obiettivi per la prossima stagione, ormai imminente, c’è Hector Bellerin, calciatore dell’Arsenal che piace anche alla Juventus, visto che, secondo quanto riportato da ‘Sport’ il prezzo del terzino nelle ultime settimane sarebbe calato a 20-25 milioni, dieci in meno del valore precedente. Per arrivare allo spagnolo i giallorossi potrebbero pensare ad uno scambio con Cengiz Under, esterno d’attacco in uscita dalla capitale.

Il calciatore turco nelle ultime settimane era stato inserito anche nella trattativa con il Napoli per l’acquisto di Arkadiusz Milik, affare che però ha subito un brusco rallentamento. Così i giallorossi avrebbero pensato alla carta Under, che piace ai ‘gunners’, per mettere a segno un colpo importante come quello di Bellerin. Qualora prendesse piede questo scambio, naturalmente Napoli e Juventus dovrebbero farsi da parte, rinunciando a due obiettivi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, affare fatto | Vidal atteso a Milano: i dettagli