Continua a tenere banco la ‘questione’ Suarez in casa Juventus. Nel frattempo l’uruguaiano, manda un messaggio ‘ambiguo’ dai propri profili social.

Ore decisive sul fronte Suarez per la Juventus. Tutti i media parlano ormai di un accordo totale tra la dirigenza bianconera ed il Barcellona sulla formula del trasferimento del ‘pistolero’ a Torino. Dalla Spagna, però, arrivano notizie contrapposte: come rivelato da ‘Sport’, Suarez avrebbe congelato il suo approdo alla Juventus per il momento. L’uruguaiano starebbe riflettendo anche sulla possibilità di restare in blaugrana e sulle proposte che gli stanno pervenendo.

A complicare il passaggio di Suarez alla Juve, oltre alla formula di rescissione da concordare tra il giocatore e la società, anche le questioni burocratiche legate alla mancata cittadinanza europea dell’attaccante. Ma non solo…

Calciomercato Juventus, messaggio ambiguo di Suarez sui social: “Fake news”

A sorpresa, ad uscire allo scoperto sull’attuale situazione del trasferimento di Suarez alla Juventus, è stato proprio il ‘pistolero’ tramite un messaggio social.

Attraverso una ‘storia’ pubblicata sul suo profilo Instagram, Suarez ha mandato un messaggio ambiguo sul suo momento attuale. Il giocatore infatti, ripreso mentre si allena con i suoi compagni del Barcellona, commenta le voci sul suo futuro ironizzando con delle emoticon le continue “fake news” pubblicate sul suo conto.

Non appare ben chiaro se il messaggio di Suarez fosse indirizzato ad una delle due società in questione o se si trattasse di un tentativo di disorientare i media sportivi. Il futuro di Suarez alla Juventus è pronto a rivelare nuovi colpi di scena.

