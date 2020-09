Calciomercato Juventus, arriva Suarez | Ecco quanto costerà

La Juventus è molto vicina all’acquisto di Luis Suarez dal Barcellona. Il club bianconero ha trovato il centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo per puntare alla vittoria della Champions League.

Il discorso del centravanti in casa Juventus continua a far discutere. Il club bianconero dirà presto addio a Gonzalo Higuain, e i nomi fatti per sostituire l’argentino sono tanti: da Edin Dzeko ad Arkadiusz Milik, passando per Moise Kean. Tuttavia, il sogno -e l’obiettivo- resta Luis Suarez, che potrebbe presto sbarcare a Torino.

Juventus, arriva Suarez: le cifre dell’affare

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, a breve verrà formalizzato l’acquisto di Luis Suarez da parte della Juventus. Una trattativa abbondantemente conclusa, per una cifra davvero minima: il club bianconero pagherà al Barcellona 3 milioni di euro, più 13 di bonus difficilmente raggiungibili. Un prezzo davvero esiguo per quello che è stato -e che è tuttora- uno dei migliori centravanti del panorama internazionale, nonostante i suoi 33 anni.

Il portale spagnolo ha poi criticato pesantemente Josep Bartomeu, ritenuto responsabile dell’addio del centravanti uruguagio e anche della sorta di ‘regalo’ che farà alla Juve, ritenuta ovviamente come una delle rivali per la vittoria della Champions League. Suarez raggiungerà Torino dove completerà l’attacco con Dybala e Cristiano Ronaldo. Il Barça si è già liberato di Rakitic e a breve dirà addio anche ad Arturo Vidal.

