Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Ha chiesto la cessione

Calciomercato Juventus, che occasione per David Alaba: l’austriaco ha chiesto la cessione dal Bayern Monaco, la situazione

Sono giorni di febbrile lavoro, quelli che il direttore sportivo Fabio Paratici sta conducendo: la sua Juventus ha bisogno di una rifondazione, che per completarsi deve passare necessariamente per il calciomercato. Il neo-tecnico Pirlo ha chiesto un rinforzo di livello nel reparto terzini e dalla Germania potrebbe giungere l’occasione d’oro che i bianconeri attendevano. Già, perché David Alaba sarebbe in rotta con il Bayern Monaco, come rivelato dall’edizione odierna del ‘BILD’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, proposta shock dalla Liga | I dettagli

Calciomercato Juventus, occasione Alaba: non rinnoverà con il Bayern Monaco

Secondo il media tedesco, David Alaba avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Bayern Monaco. Una bella doccia fredda per i bavaresi, dato che il terzino austriaco andrà a scadenza il prossimo giugno. Adesso, la Juventus potrebbe approfittare della situazione e tentare il Bayern già in questa finestra di mercato. D’altronde, anche lo stesso Alaba starebbe spingendo per una cessione immediata, forte della paura della società di perderlo a zero il prossimo anno. I rapporti tra bianconeri e bavaresi sono storicamente ottimi e Paratici potrebbe presto affondare il colpo per l’austriaco, ma resterebbe tutto da trovare l’accordo con il calciatore ed il Bayern.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ramsey sblocca l’affare | Arriva il pupillo di Paratici

Intanto, i bianconeri incrociano le dita e restano alla finestra per David Alaba: se il gelo con il Bayern Monaco dovesse continuare, allora la Juventus sarebbe pronta ad approfittarne.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuova offerta a Cavani | Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, futuro Cavani | É derby in Serie A: le ultime