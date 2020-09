Calciomercato Inter, si complica Kante | Nuova big sul francese!

L’Inter vuole rinnovare il reparto centrale di Antonio Conte con innesti di qualità assoluta. Kante è nel mirino, ma ci sarebbe una nuova pretendente per il francese!

Non solo Vidal. Continua l’assalto dell’Inter per i migliori centrocampisti in giro per l’Europa: Kanté sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri ormai da tempo con Conte che lo conosce bene proprio durante l’esperienza vissuta insieme a Londra.

Calciomercato Inter, ostacolo Kante: c’è il Man United

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” sarebbe piombato il Manchester United sul centrocampista francese del Chelsea, che lo valuta ancora intorno ai 60 milioni di euro. Il club inglese non accetta contropartite tecniche per il giocatore: vuole soltanto cash per lasciarlo partire fin da subito.

Inoltre, dalla Francia non sono sicurissimi per una sua eventuale partenza in questa sessione di mercato, ma altri acquisti in casa “Blues” potrebbero fargli cambiare idea. Infine, l’Inter vorrebbe abbassare le pretese per Kante fermandosi a circa 50 milioni.

Un altro possibile colpo a centrocampo per l’Inter, sempre molto attivo in questi primi giorni di settembre.

