Calciomercato Inter, torna dal prestito | L’annuncio ufficiale

Il mercato dell’Inter continua a essere molto attivo. Andranno però valutate le situazioni di vari calciatori di ritorno dai prestiti.

Antonio Conte (Getty Images)Sono tanti i nodi da sciogliere sul mercato dell’Inter. Manca però ancora un mese e c’è tutto il tempo per risolvere le situazioni che finora sono state lasciate in sospeso. Su tutti, per esempio, quelle dei calciatori di ritorno dai vari prestiti. Nello specifico, la questione legata a Ivan Perisic fa molto discutere, soprattutto dopo le parole di Hansi Flick.

Inter, Perisic non sarà riscattato dal Bayern Monaco

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da Abendzeitung: “Abbiamo deciso di non proseguire il rapporto con Odriozola, Coutinho e Perisic. Adesso proveremo a capire come integrare la rosa“. Poi chiusura su Alaba e Thiago Alcantara: “Finché saranno qui, li considero a disposizione“. Un annuncio che sostanzialmente ufficializza il ritorno di Perisic all’Inter. Una doccia gelata, considerando che il croato ha disputato un’ottima Champions League, tra l’altro vinta dai bavaresi.

Non si può escludere la permanenza in nerazzurro, con Antonio Conte che potrebbe valutarlo come quarto attaccante.

