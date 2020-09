Calciomercato, sostituto Zaniolo | Il piano della Juventus!

Dopo il brutto infortunio di Nicolò Zaniolo, la Roma corre ai ripari cercando un sostituto: la Juventus riflette su una possibile mossa

Tanta sfortuna per Nicolò Zaniolo, che ieri sera nel match di Nations League contro l’Olanda ha subito un nuovo grave infortunio, rompendosi il legamento crociato del ginocchio sinistro. Il calciatore domani verrà operato e la Roma nel frattempo corre ai ripari cercando un sostituto. Spunta così l’idea della Juventus.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Juventus-Higuain: | C’è la svolta: arriva l’agente

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, futuro Dzeko | La rivelazione di Fienga

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, trattativa Suarez | Problemi col passaporto

Calciomercato, Bernardeschi come sostituto di Zaniolo: l’idea della Juventus per arrivare al talento della Roma

Un calvario che sembrerebbe senza fine per il talento della Roma, Nicolò Zaniolo. Dopo il brutto infortunio rimediato lo scorso gennaio contro la Juventus, che lo aveva tenuto lontano dal terreno di gioco per circa 5 mesi, ieri sera è arrivato il nuovo crack. Nella partita di Nations League il talento giallorosso ha rimediato una nuova rottura del legamento crociato, ma questa volta al ginocchio sinistro. Tanta sfortuna che porta la Roma a correre ai ripari ed a cercare un possibile sostituto. Così a proporre un’idea ci sarebbe la Juventus.

Infatti i bianconeri, che seguono da tempo Zaniolo, starebbero pensando di proporre al club capitolino, Federico Bernardeschi in prestito per un anno. Tutto questo però avrebbe uno scopo ben preciso, ovvero far riscattare l’esterno ex Fiorentina alla Roma, ma i soldi del riscatto sarebbero messi dalla Juventus come conguaglio economico per assicurarsi Zaniolo. Una mossa astuta da parte dei bianconeri, che potrebbe incuriosire i giallorossi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, niente accordo con Donnarumma | Juventus alla finestra