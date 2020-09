Calciomercato Roma, Schick in Bundesliga | Comunicato UFFICIALE

La Roma ha ufficialmente ceduto Patrik Schick al Bayer Leverkusen. Lo ha annunciato il club giallorosso attraverso il suo sito e reso noti i dettagli dell’operazione.

E’ ufficiale la cessione di Patrik Schick da parte della Roma. L’attaccante approda al Bayer Leverkusen a titolo definitivo, per 26,5 milioni di euro. L’ultima stagione ha giocato con la maglia del Lipsia. Di seguito, il comunicato ufficiale della Roma: “L’attaccante passa alla società tedesca a fronte di un corrispettivo fisso di 26,5 milioni di euro. In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore a un altro club, all’AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l’acquisto. Schick, arrivato nella Capitale nell’estate del 2017, ha collezionato in giallorosso 58 presenze e otto gol in totale. Nell’estate del 2019 si è trasferito in prestito al Lipsia, segnando 10 reti in 28 partite. La Società augura al calciatore ceco le migliori fortune per la sua nuova avventura in Bundesliga“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Donnarumma non rinnova | Il piano della Juve

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Higuain | Accordo vicino!