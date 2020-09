Gattuso ha chiesto un nuovo innesto per il calciomercato in entrata del Napoli: concorrenza alla Juventus e all’Inter.

Emerson Palmieri è il nuovo obiettivo del Napoli per inserire un innesto di valore sulla sinistra che possa sostituire Mario Rui. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, giovedì ci potrebbe essere un incontro tra le parti, con il giocatore che dovrà essere convinto della destinazione. Il Chelsea per adesso è convinta a cedere Palmieri soltanto a titolo definitivo, mentre il difensore aveva già in primavera rifiutato il Napoli: le sue intenzioni erano quelle di poter giocare la Champions League.

Calciomercato Napoli, a sinistra si prova a convincere Emerson Palmieri

La Juventus al momento, però, sembra timida e non ha affondato il colpo, con Paratici che, anzi, pochi giorni fa sembra aver definitivamente mollato la presa per l’esterno del Chelsea. A questo punto, in assenza anche di una proposta dell’Inter, a Emerson Palmieri non resterebbe che solo il Napoli e in mancanza d’altro potrebbe anche decidere di accontentarsi a non giocare la Champions League per quest’anno, con la certezza, però, di disputare l’Europa League. Giovedì l’incontro tra gli uomini mercato del Napoli e l’entourage del calciatore. Nel caso in cui Palmieri si dovesse convincere toccherà poi trovare l’ovvio accordo con il Chelsea, che non è intenzionata a realizzare minusvalenze dopo l’acquisto per 20 milioni concretizzato nel 2018.

Dopo due stagioni in Inghilterra, Palmieri si preparerebbe così a tornare in Italia, dove ha vestito le maglie di Roma e Palermo, dal 2014 al 2018, non riuscendo però a trovare continuità in nessuna delle due squadre.

