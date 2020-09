Calciomercato Milan, tre nomi sul tavolo | Agenti in sede

Calciomercato Milan, tre nomi sul tavolo di Maldini e Massara in vista della prossima stagione: gli agenti sono in sede

Continua a lavorare senza sosta sul mercato il Milan 2.0 di Maldini e Massara, entrambi al lavoro in sede per progettare la prossima stagione. Per la dirigenza rossonera, infatti, quella di oggi è stata una giornata ricca di incontri, con diversi agenti che hanno affollato le stanze di Casa Milan. In primis, gli intermediari Fabio Parisi e Stefano Antonelli, che potrebbero aver proposto al Milan i profili di Senesi e Mykolenko, giocatori graditi e seguiti anche dal Napoli. E poi è stata la volta di Beppe Riso, passato nella sede rossonera per discutere il futuro di Sportiello, nome caldo per il ruolo di secondo portiere in casa Milan.

