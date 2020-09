Calciomercato Juventus, colpo last minute | Bomber in saldo!

La Juventus potrebbe chiudere un colpo di spessore per l’attacco di Pirlo negli ultimi giorni di mercato: i dettagli

Ore di riflessioni in casa Juventus. Si lavora ai colpi in uscita nell’attuale sessione di calciomercato, in attesa di sbloccare diverse trattative in entrata. In tal senso, resta fisso il pensiero di Pirlo e Paratici per un nuovo attaccante che rimpiazzi Higuain. La strategia bianconera prevederà l’affondo last minute: il centravanti può arrivare a Torino con un forte sconto.

Calciomercato, ecco l’attaccante per Pirlo: il piano della Juventus

La Juventus non ha smesso di pensare ad Arek Milik. Nonostante le piste che portano a Dzeko e Suarez siano vive, il club bianconero mantiene nel suo mirino il bomber del Napoli. Secondo quanto riportato da Matteo Caronni a ‘Top Calcio 24’, la società torinese starebbe aspettando le ultime ore di mercato per affondare il colpo e regalare a Pirlo l’ex Ajax.

L’idea dei dirigenti juventini è quella di offrire circa 25 milioni per Milik la cui scadenza nel giugno 2021, costringerà De Laurentiis ad abbassare le pretese rispetto ai 40 milioni di euro richiesti nelle ultime settimane.

Milik dunque può approdare alla corte di Pirlo come quarto attaccante del reparto offensivo bianconero: la Juventus prepara l’affondo negli ultimi giorni di mercato.

