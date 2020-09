La Juventus continua a pressare il centrocampista che piace anche ad Antonio Conte. Possibile derby d’Italia con l’Inter alla fine del mercato!

Il calciomercato è iniziato da ormai più di una settimana e finirà già tra un mese, per questo ci attendono giornate intense e ricche di notizie. Juventus e Inter sono al lavoro ormai da diverso tempo per provare a rinforzare le proprie rose e rendere ancor più appassionante il prossimo campionato di Serie A.

Per quanto riguarda i colpi di spessore, i bianconeri hanno portato Arthur dal Barcellona a Torino mentre i nerazzurri hanno strappato Hakimi, uno degli esterni più promettenti al mondo. Le due società potrebbero comunque sfidarsi in nuovi duelli come accaduto già in passato.

Calciomercato, duello Juventus-Inter per Locatelli

Da quando Fabio Paratici e Beppe Marotta hanno smesso di lavorare insieme, si sono trovati più volte a lottare per acquistare degli obiettivi in comune. È successo per calciatori come Lukaku, Kulusevski e poi anche Eriksen, ma ora nel mirino di entrambi potrebbe esserci un centrocampista italiano talentuoso.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, nel finale di calciomercato sia Juventus che Inter potrebbero tentare un ultimo assalto per Locatelli. Il Sassuolo vuole trattenerlo e chiede ben 40 milioni di euro, ma eventuali cessioni da parte dei due club interessati potrebbero aprire a degli scenari importanti.

La Juventus sembrerebbe quella più interessata a tornare alla carica ma occhio all’Inter che con le cessioni eccellenti potrebbe farci un pensierino, soprattutto se non dovesse concretizzarsi la pista che porta a Kante. Per vincere la concorrenza dei bianconeri, stando alle ultime indiscrezioni sempre di ‘Sportmediaset’, Marotta pensa a una proposta cash più il cartellino di Dalbert, tornato dal prestito dalla Fiorentina e fuori dai piani di Conte. In neroverde, il brasiliano rimpiazzerebbe Rogerio passato al Newcastle.

