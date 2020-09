La Juventus studia eventuali uscite di mercato per finanziare le operazioni le caldissime operazioni in entrata. Per l’esperto, sarà Dybala il grande sacrificato.

Ore decisive per il mercato della Juventus. Se fra le entrate, il primo nome in lista per la società bianconera resta sempre quello di Luis Suarez, sul fronte uscite la dirigenza juventina è impegnata a risolvere alcune ‘grane’ contrattuali, su tutte quelle di Gonzalo Higuain e Sami Khedira.

In caso di sblocco delle operazioni burocratiche per l’acquisizione della cittadinanza europea di Suarez, la Juventus è pronta ad ufficializzare l’arrivo del ‘pistolero’ a Torino. Per far spazio al bomber del Barcellona, la dirigenza dei Campioni d’Italia sta studiando l’ipotesi di una clamorosa cessione per alleggerire il monte ingaggi della rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, sfida a Juve e Inter per il difensore | Giovedì l’incontro

Calciomercato Juventus, per Longoni di Top Calcio 24: “Dybala andrà via in caso di arrivo di Suarez”

Con l’arrivo di Suarez, la Juventus di Andrea Pirlo continua a sondare il terreno per il fantasista in grado di supportare il formidabile duo d’attacco che si andrebbe a comporre tra l’uruguaiano e Cristiano Ronaldo. Tra i profili maggiormente graditi al tecnico bresciano, quelli di Aouar del Lione e De Paul dell’Udinese.

Per finanziare i colpi in entrata, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe ricorrere a qualche cessione eccellente. Secondo Andrea Longoni, giornalista sportivo intervenuto a Top Calcio 24, a farne le spese sarebbe Paulo Dybala: “Un uccellino mi ha detto che se arriva Suarez va via Dybala“.

Da mesi in trattativa per il rinnovo di contratto, per la ‘Joya’ non sono da escludere offerte dell’ultima ora provenienti dai top club europei, Barcellona in primis.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato, sostituto Zaniolo | Il piano della Juventus!