Calciomercato Juventus, scambio ‘anti Inter’ in Serie A | I dettagli

In amore e in guerra tutto è concesso. E anche (e soprattutto) nel calciomercato. Ne sa qualcosa la Juventus, che non è nuova a trattative di disturbo nei confronti delle principali rivali. Per questo, l’Inter deve cominciare a guardarsi con grandissima attenzione in merito alla questione Acerbi. Il difensore è in rotta con la Lazio e i bianconeri potrebbero inserirsi sul giocatore, interferendo nel flirt tra i nerazzurri ed il calciatore.

Calciomercato Juventus, Rugani per Acerbi: l’ipotesi di scambio con la Lazio

Ecco, dunque, che la Juventus potrebbe approfittare del gelo calato tra Acerbi e la Lazio. I bianconeri sarebbero pronti ad intavolare uno scambio con la società capitolina, mettendo sul piatto il cartellino di Daniele Rugani. L’ex Empoli, d’altronde, è da tempo in uscita dai bianconeri e potrebbe far comodo nell’affare Acerbi, garantendo ai biancocelesti un erede immediato per la propria retroguardia. Paratici starebbe continuando a tessere l’operazione, nell’attesa di una rottura definitiva tra il calciatore e la Lazio. L’Inter, dalla sua, non potrebbe garantire un erede immediato come contropartita tecnica, rafforzando l’ipotesi di scambio con la Juventus. Resta da capire il gradimento tecnico di Inzaghi, che starebbe riflettendo sul da farsi con la dirigenza biancoceleste in caso di addio definitivo di Francesco Acerbi.

Pirlo e Paratici al lavoro, quindi, per disturbare l’Inter e provare ad assicurarsi uno dei difensori di maggiore esperienza del nostro campionato. Il futuro di Acerbi, però, resta ancora tutto da scrivere.

