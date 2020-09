Calciomercato Inter, concorrenza spietata per Kante!

L’Inter continua a lavorare per rinforzare il proprio centrocampo e punta a N’Golo Kante del Chelsea: la concorrenza per il francese è spietata

Grandi manovre sul mercato per l’Inter, che sembrerebbe aver messo il centrocampo al primo posto tra i reparti da rinforzare. Oltre all’arrivo di Arturo Vidal, si lavora per l’acquisto di N’Golo Kante del Chelsea. Per il francese però la concorrenza è spietata, un altro top club fa sul serio.

Calciomercato Inter, obiettivo Kante: anche il Real Madrid fa sul serio

Il mercato dell’Inter entra nel vivo ed i nerazzurri sono pronti a piazzare nuovi colpi per la stagione in arrivo. Dopo aver raggiunto l’accordo per l’arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona, in casa Inter si continua comunque a pensare di rinforzare il centrocampo, con un altro top player. Così in cima alla lista dei desideri ci sarebbe il calciatore del Chelsea, N’Golo Kante. Il francese sembrerebbe in uscita dai blues, ma su di lui ci sarebbe l’interesse di un altro top club europeo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, sul calciatore classe 1991 ci sarebbe anche il forte interesse del Real Madrid. I ‘blancos’ starebbero cercando un calciatore che possa affiancare e sostituire Casemiro a centrocampo ed il profilo di Kante sembrerebbe quello più adatto. Dunque per l’Inter spunta la concorrenza del Real Madrid da dover battere per assicurarsi le prestazioni del calciatore del Chelsea.

