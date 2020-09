Calciomercato Milan, obiettivo in Portogallo | Chiesti 45 milioni!

Il Milan ha messo nel mirino uno degli astri nascenti del calcio portoghese, tentando un primo approccio: la richiesta, però, è di 45 milioni di euro.

I rossoneri sono la rivelazione di questa prima parte di mercato: dopo aver rinnovato il legame con Ibrahimovic e aver raggiunto l’accordo per il prestito di Brahim Diaz, anche Sandro Tonali è in arrivo. Gli acquisti per il futuro del club meneghino, comunque, potrebbero non essere finiti con il centrocampista del Brescia. Il Milan ha messo gli occhi su talento in rampa di lancio nello Sporting Lisbona: prima offerta per i lusitani.

Calciomercato Milan, prima offerta per Nuno Mendes | Richiesta da 45 milioni!

Come rivelato dai media portoghesi, il Milan avrebbe avanzato una prima offerta di circa 20 milioni di euro per Nuno Mendes. L’esterno sinistro classe 2002 è diventato il più giovane esordiente dello Sporting Lisbona dai tempi di Cristiano Ronaldo: un primato che non è passato inosservato fra i grandi club europei. La risposta del club lusitano, però, ha frenato gli entusiasmi dei rossoneri: nessuno sconto, per Nuno Mendes bisogna pagare l’intera clausola rescissoria da 45 milioni di euro.

Il Milan potrebbe scontrarsi, quindi, contro la stessa fermezza che ha bloccato il Liverpool. Anche i ‘Reds’ hanno contattato lo Sporting Lisbona per arrivare a Nuno Mendes, ma i ‘Leões’ non fanno alcuno sconto sulla clausola rescissoria. I portoghesi, da sempre, sono delle controparti ostiche nelle trattavi di mercato e anche in questo caso non sembrano smentirsi. Lo Sporting Lisbona è consapevole di avere fra le mani un grande talento e dalla sua cessione vuole riuscire ad ottenere il massimo.

La nuova suggestione di Maldini è Nuno Mendes: i rossoneri hanno tentato con una prima offerta, ma lo Sporting Lisbona vuole solamente i 45 milioni della clausola.

