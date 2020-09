Calciomercato Milan, le richieste di Pioli | I nomi nel mirino

Stefano Pioli vuole rinforzare la difesa del suo Milan, il tecnico rossonero a caccia anche di un nuovo portiere: tutti gli obiettivi di Maldini e Massara

Il club rossonero, archiviata l’ultima sfida amichevole contro il Monza, si rituffa nel calciomercato estivo. Una sessione che, dopo l’ormai certo approdo in mediana di Tonali e quello probabile di Bakayoko, vedrà nella difesa il reparto maggiormente potenziato in vista della prossima stagione. Ecco i nomi preferiti di Pioli, sul taccuino di Maldini e Massara.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rifiuto clamoroso | “Mi volevano, ho detto no”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, casting per la porta | Spunta anche un ex Arsenal

Calciomercato Milan, Pioli ha deciso: le piste per la difesa

Il favorito per completare il pacchetto di centrali del Milan resta Nikola Milenkovic che la Fiorentina di Commisso, però, valuta ben 40 milioni. Cifra davvero importante secondo quanto riporta ‘Sportmediaset’ che aggiunge un’alternativa di lusso al centrale gigliato: Wesley Fofana.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il 19enne del Saint Etienne, però, non partirebbe per meno di 30. Capitolo portiere, il ‘Diavolo’ continua a pensare al ritorno di Begovic come vice-Donnarumma ma anche in questo caso le alternative, in Serie A, non mancano. A partire da Gollini e Sportiello dell’Atalanta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, frenata a centrocampo | Spunta il piano B

Piace Consigli del Sassuolo mentre la sorpresa potrebbe essere il ‘milanista’ Vito Mannone, ex Arsenal ed attualmente svincolato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, scambio in difesa | La risposta del Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, obiettivo in Portogallo | Chiesti 45 milioni!