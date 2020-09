Calciomercato Serie A, arriva lo sconto per l’attaccante | È corsa a tre

Parte l’asta nel calciomercato di Serie A: la Fiorentina sta valutando uno sconto per Federico Chiesa, fino a ora valutato 70 milioni.

A fronte della difficoltà di poter assistere a grandi operazioni di mercato in questa sessione estiva post-COVID-19, la Fiorentina ha deciso di rivedere le cifre richieste per Federico Chiesa: l’esterno non ha mai nascosto di voler raggiungere una big e questa potrebbe essere l’estate giusta per lui, dopo un’annata non felicissima in maglia viola. Le complicazioni per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2022, starebbero convincendo Rocco Commisso ad abbassare la cifra richiesta, passando da 70 milioni a 50. Tale decisione spingerebbe Juventus, Milan e Roma a muoversi con più convinzione per l’acquisto del figlio d’arte.

Calciomercato Serie A, tre squadre si contendono Federico Chiesa

A queste condizioni sarebbe molto più plausibile provare l’assalto a Chiesa, soprattutto per il Milan, che nei giorni scorsi era stato il più concreto nel tentare l’affondo decisivo. Maldini aveva anche intenzione di inserire Paquetà come parziale contropartita tecnica nell’affare, cercando di ridurre ulteriormente le richieste di Commisso: proprio i rossoneri sarebbero avvantaggiati anche dalla regia di Fali Ramadani sull’affare, con il manager che da tempo affianca Enrico Chiesa, padre e agente del giocatore, e lo stesso Federico.

Federico Chiesa, classe ’97, è attualmente uno dei prospetti italiani più interessanti, oltre a essere oramai nel giro della Nazionale azzurra da diverse stagioni, dopo aver esordito all’età di 20 anni nella selezione maggiore. In carriera, da professionista, ha sempre vestito la maglia della Fiorentina.

