Calciomercato Juventus, Verratti libera un top | Occasione per Paratici

Dalla Spagna rivelano come il Barcellona stia pensando a Verratti, richiesto anche da Messi: la Juventus potrebbe dare l’assalto ad un talento blaugrana.

Il terremoto Messi si sta piano piano spegnendo, ma lo scossone potrebbe portare presto ad un cambio nella presidenza del club catalano. Laporta potrebbe tornare ad avere una posizione di grande rilievo nel Barcellona e, in accordo con Messi, avrebbe già un grande obiettivo per il mercato. Secondo ‘DiarioGol’, i blaugrana avrebbero messo nel mirino Marco Verratti. L’arrivo del centrocampista italiano a Barcellona potrebbe liberare un profilo molto gradito dalla Juventus: Fabio Paratici monitora la situazione.

Calciomercato Juventus, occasione de Jong | Lo libera Verratti!

Dalla Spagna è stato rivelato come il Barcellona stia pensando di acquistare Marco Verratti. Nel caso in cui i catalani dovessero riuscire a mettere le mani sul centrocampista del PSG, potrebbe far partire un talento come Frenkie de Jong. Mentre Verratti è un profilo molto gradito da Lionel Messi, infatti, l’olandese non è entrato nelle grazie dell’argentino. La Juventus starebbe osservando con grande attenzione le manovre di mercato blaugrana e, nei corsi dei colloqui per lo scambio fra Pjanic ed Arthur, i bianconeri avevano già espresso il gradimento per de Jong.

Il Barcellona, quindi, potrebbe informare la Juventus della possibilità di arrivare all’ex Ajax. Un’eventualità che verrebbe valutata con enorme attenzione da Fabio Paratici, che aveva già chiesto informazioni sul centrocampista al club di Amsterdam. A pochi anni di distanza, quindi, de Ligt e de Jong potrebbero ritrovarsi compagni di squadra con la maglia della Juventus. Uno scenario che potrebbe realizzarsi solamente nel caso in cui il Barcellona riesca veramente a mettere le mani su Marco Verratti che, attualmente, è blindatissimo dal PSG.

Possibile occasione per la Juventus: il Barcellona starebbe pensando a Verratti e, in caso di acquisto dell’italiano, potrebbe acconsentire alla cessione di de Jong.

