Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro | Agenti a Milano!

Il Barcellona continua a non mollare la presa per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sarebbe sempre nel mirino dei blaugrana: nuova offerta!

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. Il club nerazzurro sarebbe ad un passo da Arturo Vidal, mentre Lautaro Martinez resta nel mirino del Barcellona che cercherà in tutti i modi di avere la meglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il Barcellona vuole il big | Scambio più cash

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Colpo grosso a centrocampo!

Calciomercato Inter, la differenza economica per Lautaro

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” gli agenti di Lautaro voleranno a Milano nella giornata di oggi per provare a capire le reali intenzioni della società nerazzurra. Il Barcellona sarebbe così disposto a mettere sul piatto circa 65 milioni per il trasferimento, mentre l’Inter continua a chiedere un minimo di 85 nonostante la clausola di 111 milioni. Sulle sue tracce c’è stato anche un forte interessamento del Manchester City: per il Barcellona l’alternativa di Koeman resta Memphis Depay del Lione. In caso di addio di Luis Suarez, l’obiettivo numero uno resta Lautaro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Lo vuole Ronaldo!

Dalla società catalana arriverà, inoltre, a parametro zero il centrocampista cileno Arturo Vidal: in questo modo la stessa società blaugrana proverà ad avere la meglio per la pista che porta a Lautaro.

Una situazione che continua ad essere molto ingarbugliata con protagonista sempre il Toro nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, pista turca per l’esubero | Conte spinge per la cessione