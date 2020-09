Calciomercato Inter, scenario clamoroso in difesa | Ritorno inaspettato!

Oltre al centrocampo, anche la retroguardia dell’Inter potrebbe essere rimaneggiata sul mercato: clamoroso ritorno paventato dalla Spagna.

Squadra che vince non si cambia, questo vecchio adagio non verrà seguito da Antonio Conte che è sempre alla ricerca della perfezione. Per questo motivo, nonostante nella scorsa stagione sia stata la miglior difesa del campionato, l’Inter si appresta a fare diversi cambi nella propria retroguardia. Sembrano essere sul piedi di partenza due giocatori: Milan Skriniar e Diego Godin. Entrambi i centrali hanno sofferto il passaggio alla difesa a tre e non avrebbero legato molto nemmeno con Conte, per questo i nerazzurri potrebbero acconsentire ad una loro cessione. Scenario clamoroso paventato dalla Spagna: le ultime.

Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna | Godin torna all’Atletico!

Il futuro di Diego Godin potrebbe riservare un nuovo clamoroso colpo di scena, dopo il suo sbarco in nerazzurro. Secondo quanto rivelato da ‘DonBalon’, il ‘Faraone’ potrebbe tornare agli ordini di Simeone nel suo Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’, infatti, starebbero valutando un possibile ritorno dell’uruguaiano con la consapevolezza che l’Inter sembra intenzionata a cederlo. Per i nerazzurri la partenza di Godin significherebbe liberarsi di un ingaggio da 5,3 milioni di euro netti a stagione: un risparmio importante per il bilancio del club.

L’Atletico Madrid starebbe valutando con attenzione questa possibilità, perché all’Inter basterebbe un indennizzo di circa 2 milioni di euro per far partire Godin. Il ‘Faraone’ poi, dal canto suo, non ha mai lasciato veramente Madrid: l’uruguaiano ha sempre detto che con l’Atleti si trattava solamente di un arrivederci. Le sue dichiarazioni sembravano far intendere un futuro in ‘colchoneros’ al termine della carriera da calciatore, ma ora potrebbe essere fra i protagonisti in campo.

Clamoroso scenario dipinto dalla Spagna: l’Atletico Madrid starebbe valutando di avanzare un’offerta all’Inter per riportare Godin da Simeone.

