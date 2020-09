Calciomercato, Allegri in Serie A | Pista a sorpresa!

La Serie A potrebbe vedere ben presto il ritorno di Massimiliano Allegri: suggestione clamorosa per l’ex Juventus

Se ne parla ormai da mesi ma adesso sembrerebbe davvero vicino il ritorno. Massimiliano Allegri può tornare ad allenare e, dopo l’esperienza alla Juventus, il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Ecco un’ipotesi suggestiva quella che si starebbe per presentare per il tecnico toscano: i dettagli.

Calciomercato, niente Psg: riecco Allegri!

Un’idea che sarebbe pronta a prendere forma nelle prossime settimane. Il ‘Conte Max’ piace in casa Roma, con la dirigenza del club di Friedkin che avrebbe tutta l’intenzione di puntarvi in caso di fallimento di Fonseca. A stagione in corso, dunque, Allegri può subentrare al portoghese per guidare i capitolini.

Le recenti dichiarazioni del ds del Psg Leonardo che ha di fatto confermato Tuchel (“Ha fatto qualcosa di fantastico, non ho mai contattato Allegri”) ed allontanato l’ex allenatore di Milan e Juventus. Tutt’altro che da escludere l’ipotesi Inter, con la permanenza di Conte che nel tempo rimane incerta.

Nuove frizioni tra il tecnico pugliese e la società di Zhang potrebbero portare ad un clamoroso divorzio. Allegri dunque è pronto a tornare: la Serie A lo aspetta.

