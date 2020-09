Calciomercato, rinnovo Acerbi | L’attacco alla Lazio!

Un nuovo caso in casa Lazio con lo sfogo del difensore biancoceleste Francesco Acerbi, che ha attaccato duramente la società ai microfoni di Rai Sport

Ancora un caso in casa Lazio. Pochi minuti fa sono arrivate le dichiarazioni di Francesco Acerbi, difensore biancoceleste e della Nazionale italiana, che ha parlato anche del suo possibile rinnovo: “Ho letto cose inesatte sia per quanto riguarda le cifre richieste che quelle offerte. Non si fa sui giornali, ma si parla nelle sedi opportune”. Poi ha aggiunto: “Ho sempre rispettato la società, ma mi ha dato fastidio quell’atteggiamento. Forse il rinnovo non ci sarà”. Nelle prossime ore potrebbe arrivare così una risposta dello stesso club di Claudio Lotito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Lo vuole Ronaldo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo scenario | Bomber a zero per Conte!