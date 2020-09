La Juventus cerca sul mercato il bomber per la prossima stagione, sognando l’arrivo di Luis Suarez: dal Barcellona arriva un clamoroso dietrofront

L’obiettivo primario nel calciomercato della Juventus è senza dubbio trovare un attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo. In cima alla lista dei desideri c’è Luis Suarez, attaccante uruguaiano in rotta con il Barcellona. La trattativa per l’arrivo del ‘pistolero’ in bianconero sembrava in chiusura, ma arriva il clamoroso dietrofront. Nuovo scenario inaspettato per il futuro del bomber in trattativa con la società juventina.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pirlo vuole il top | Scambio con Alex Sandro!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, PSG scatenato | Assalto ai talenti della Serie A

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, pista turca per l’esubero | Conte spinge per la cessione

Calciomercato Juventus, Suarez ci ripensa: può restare al Barcellona

La Juventus continua a lavorare per portare Luis Suarez in bianconero in questa stagione. Sono tanti ancora i nodi da sciogliere per permettere l’approdo dell’uruguaiano in bianconero, tra cui l’ottenimento del passaporto italiano al quale si sta lavorando. Nelle ultime ore però sembrano essere stati effettuati alcuni passi indietro nella trattativa, con il bomber che potrebbe riflettere sulla permanenza al Barcellona.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘AS’, con la permanenza di Leo Messi in blaugrana per un altro anno, l’argentino potrebbe convincere il compagno di reparto ed amico a rimanere per l’ultima stagione. Inoltre, il nuovo allenatore Ronald Koeman sembrerebbe pronto a fare un passo indietro ed a puntare ancora sul ‘pistolero’. Uno scenario che lascerebbe così la Juventus a bocca asciutta e che dovrebbe tornare su Dzeko o Morata per l’attacco. Tutto ancora aperto dunque per il futuro di Luis Suarez, al momento ancora molto incerto.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sgambetto all’Inter | Ipotesi scambio