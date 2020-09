Calciomercato Juventus, svolta Suarez | Nuova formula! I dettagli

Novità in arrivo per la Juventus. Il club bianconero dovrebbe rivedere l’accordo con il Barcellona: nuova formula per il trasferimento!

Tutto pronto per Luis Suarez. Le varie indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, e non solo, confermano la reale trattativa tra la Juventus e il Barcellona per trovare una soluzione per quanto riguarda l’arrivo a Torino dell’attaccante uruguaiano.

Calciomercato Juventus, l’offerta per Suarez

Come svelato dal portale “Goal.com” in questo momento la Juventus starebbe trovando un accordo con il Barcellona per l’attaccante uruguaiano, Luis Suarez, che non si libererà più a parametro zero dal club catalano. Inoltre, con il giocatore ci sarebbe già un’intesa di massima per tre anni di contratto sulla base di dieci milioni a stagione.

L’ufficialità potrebbe già arrivare nella prossima settimane con lo stesso centravanti sudamericano che dovrebbe diventare comunitario dopo l’esame d’italiano B1. Il neo-allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, non vede l’ora di abbracciare il suo nuovo goleador dopo l’ormai imminente addio di Gonzalo Higuain, pronto a cambiare nuovamente aria, questa volta per sempre.

Luis Suarez è in cima alla lista dei desideri della società bianconera, che vuole continuare ad essere protagonista in Italia e in Europa.

