Calciomercato Juventus, Pirlo vuole il top | Scambio con Alex Sandro!

L’impatto di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus non è arrivato in punta di piedi. Come in campo, nonostante il passo felpato e la figura elegante, le traiettorie del bresciano aprono spazi verso mondi inesplorati. Anche sul mercato il nuovo tecnico bianconero ha voluto essere chiaro e deciso, chiedendo degli interventi mirati alla realizzazione della sua idea di calcio. Proprio sull’altare della visione tattica di Pirlo potrebbe essere sacrificato Alex Sandro: il tecnico bresciano vorrebbe uno dei protagonisti dell’ultima finale di Champions League.

Non c’è solamente la questione legata al futuro centravanti a tenere banco in casa Juventus, Andrea Pirlo vorrebbe un rinforzo importante per le fasce e avrebbe pensato ad un profilo di grande spessore. Il tecnico bresciano sembra essere un grande fan di David Alaba. L’esterno austriaco del Bayern Monaco, infatti, sa giocare sia da esterno a tutto campo che da interno di centrocampo. Una duttilità, la sua, che potrebbe essere l’ideale nella nuova Juventus formato Pirlo. Ecco il piano di Fabio Paratici per convincere i tedeschi.

Alaba è legato al Bayern Monaco solamente per un altro anno: il suo contratto, infatti, andrà in scadenza nel 2021 ed il rinnovo sembra procedere a rilento. Per questo motivo, il CFO bianconero potrebbe tentare uno scambio alla pari con Alex Sandro, il cui valore di mercato al momento sarebbe anche maggiore rispetto all’austriaco proprio a causa del contratto in scadenza. I bavaresi, in ogni caso, non sembrano intenzionati a perdere Alaba e, anzi, vorrebbero riuscire a trattenerlo e blindarlo con un maxi ingaggio. I bianconeri, però, potrebbero fare lo stesso un tentativo. L’esterno austriaco è un pallino anche di Antonio Conte e dell’Inter.

