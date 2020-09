Calciomercato Inter, addio Eriksen | Colpo grosso a centrocampo!

Il grande obiettivo per il mercato dell’Inter è il centrocampista richiesto da Conte: i nerazzurri sono pronti a sacrificare Eriksen per reperire i fondi.

Dopo l’acquisto di Achraf Hakimi, il prossimo grande colpo dell’Inter sarà a centrocampo. Antonio Conte, infatti, è stato molto chiaro riguardo ai rinforzi da reperire sul mercato: un top player in mediana è l’assoluta priorità. Per questo motivo, Beppe Marotta sarebbe disposto di cedere Christian Eriksen già in questa finestra di mercato per mettere da parte il tesoretto necessario per il centrocampista. Il grande obiettivo dei meneghini non sarebbe Kanté, ma uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, PSG scatenato | Assalto ai talenti della Serie A

Calciomercato Inter, obiettivo Milinkovic-Savic | La cessione di Eriksen la ‘chiave’

La grande suggestione di mercato dei nerazzurri sarebbe Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è uno dei migliori interpreti del ruolo sul panorama europeo e, anche nell’ultimo campionato, ha dimostrato di essere pronto per un top club. Riuscire a convincere Lotito a privarsi del suo ‘Sergente’, però, rischia di essere un’impresa difficile. Per questo motivo, Beppe Marotta avrebbe un piano preciso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cessione in difesa | Contatti in corso!

L’ad nerazzurro, infatti, avrebbe messo in cantiere la cessione di Christian Eriksen: dall’uscita del trequartista danese l’Inter pensa di poter ricavare circa 50 milioni di euro. Una grossa cifra, alla quale la dirigenza meneghina sarebbe disposta ad aggiungere il cartellino di Gagliardini per convincere la Lazio. Il centrocampo dell’Inter, quindi, nella prossima stagione potrebbe avere in Milinkovic-Savic un vero e proprio baluardo e Antonio Conte vedrebbe esaudite le proprie richieste. Nelle prossime settimane i nerazzurri potrebbero affondare il colpo con i bianconcelesti.

Nuova idea per il centrocampo: l’Inter sogna Milinkovic-Savic e potrebbe cedere Eriksen per reperire i fondi necessari a dare l’assalto al giocatore serbo.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Chiellini verso il ritiro | L’erede dall’Inter

Allarme Juventus, infortunio Ronaldo | Il ct del Portogallo preoccupato

Calciomercato Milan ed Inter, nuova concorrente per Chiesa dalla Serie A