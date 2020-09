Calciomercato Inter, il Barcellona vuole il big | Scambio più cash

Dopo aver vissuto una grande stagione, il big dell’Inter finisce nel mirino del Barcellona. Il club catalano ha pronta l’offerta: scambio più soldi

Dopo una stagione in crescita che ha comunque lasciato un po’ di amarezza, l’Inter lavora per il futuro per diventare ancor più competitivi sia in Italia che in Europa. Per fare ciò, però, sarà probabilmente necessario vendere anche qualche giocatore importante per provare poi a imbastire trattative di spessore anche in entrata.

Calciomercato Inter, il Barcellona su De Vrij: pronta l’offerta

Uno dei calciatori che si è messo più in mostra di tutti nella stagione scorsa è probabilmente Stefan De Vrij. Secondo quanto riportato da Don Balon, l’olandese avrebbe attirato anche le attenzioni del Barcellona che ora vorrebbe provare a portare il difensore centrale in Spagna.

Il portale iberico riferisce che i catalani non sarebbero disposti a offrire 50 milioni all’Inter ma potrebbero abbassare le pretese attraverso l’inserimento di un calciatore. L’offerta infatti potrebbe essere Umtiti + 20 milioni di euro.

Per convincere ancor di più l’Inter potrebbe esserci il “favore” di liberare Arturo Vidal a parametro zero.

