Calciomercato Inter, nuovo scenario | Bomber a zero per Conte!

Oltre alla questione centrocampista, l’Inter è alla ricerca di un vice Lukaku per Conte: Marotta avrebbe messo nel mirino uno svincolato.

I nerazzurri sembrano aver dato la priorità al grande colpo a centrocampo per il prossimo mercato, ma non si dimenticano anche delle altre esigenze espresse da Conte. Il tecnico salentino, infatti, ha chiesto anche di avere un vice Lukaku: il belga non può essere costretto ad un tour de force come nella scorsa stagione. Per questo motivo l’Inter avrebbe messo nel mirino un bomber low-cost che potrebbe fare proprio al caso di Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Eriksen | Colpo grosso a centrocampo!

Calciomercato Inter, idea Choupo-Moting | Può arrivare a zero!

A prendersi il ruolo di vice Lukaku, alla fine, potrebbe essere Choupo-Moting. L’attaccante camerunese è stato fra i protagonisti della cavalcata europea del PSG, suo è stato il goal allo scadere che ha portato i parigini in semifinale, condannando l’Atalanta all’eliminazione. Per l’Inter si tratterebbe di un’ottima soluzione low-cost, giacché il bomber si trova attualmente svincolato dopo che il suo contratto con il club transalpino è scaduto. Il quarto attaccante dell’Inter, che permetterebbe a Lukaku di rifiatare con maggiore serenità potrebbe essere Choupo-Moting.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan ed Inter, nuova concorrente per Chiesa dalla Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, pista turca per l’esubero | Conte spinge per la cessione