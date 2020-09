Calciomercato, proposta a sorpresa per Allegri | Il retroscena

Massimiliano Allegri è ancora libero ed è pronto a tornare in campo dopo un anno sabbatico. Arriva una proposta importante!

È ormai finito l’anno sabbatico di Massimiliano Allegri, che dopo aver terminato l’avventura con la Juventus aveva deciso di prendersi una pausa di una stagione. In questi mesi il tecnico livornese ha seguito da casa ogni evento ma a giugno gli è scaduto il contratto con i bianconeri e ora è alla ricerca di una nuova squadra.

Calciomercato, l’Olanda chiama Allegri: no dell’ex Juve

Qualcosa però si è mosso in queste ore per Massimiliano Allegri, il quale secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe stato contattato cinque giorni fa dall’Olanda per affidare la panchina della Nazionale al posto di Ronald Koeman. La risposta dell’ex Juve però sarebbe stata negativa.

Per Sky Sport Allegri ha in mente solo i club e non vuole provare un’esperienza con le nazionali.

